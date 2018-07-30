ВЛАДИВОСТОК, 30 июл /ПРАЙМ/. Сотрудники Чаунской ТЭЦ в чукотском Певеке с приходом в город плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и переходом на новый вид генерации сохранят свою работу, сообщает правительство региона.

Эту тему обсуждали на встрече губернатора региона Романа Копина с жителями Певека.

"Глава округа пояснил жителям, что вывод из эксплуатации существующей ТЭЦ запланирован на 2025 год, и заверил их, что до этого времени все сотрудники сохранят свои рабочие места, несмотря на новый энергообъект. Это, по словам губернатора, объясняется тем, что ТЭЦ останется резервным источником энергии в районе", — говорится в сообщении.

ПАТЭС предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.

Недавно в Мурманске началась загрузка ядерного топлива в реакторы на первом российском плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов", который предназначен для работы в составе ПАТЭС. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года. Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.