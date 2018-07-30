МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Компания "Россети" по результатам работы в первом полугодии 2018 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере более 42,3 млрд рублей против 22,9 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Прайм" в компании.

Получение прибыли обусловлено повышением стоимости акций дочерних обществ, находящихся на балансе ПАО "Россети", что, в свою очередь, связано с ростом их капитализации и финансовой устойчивости, отмечается в сообщении.

Чистая прибыль компании за первый квартал текущего года по РСБУ составила более 21,5 млрд рублей, в то время как год назад был получен убыток в 24,5 млрд рублей.

"Положительная динамика акционерной стоимости предприятий холдинга свидетельствует о позитивном настрое инвестиционного сообщества в отношении группы компаний "Россети". Наши показатели по итогам полугодия, хорошая отчетность в первом квартале формируют устойчивый тренд роста. В свою очередь, это является следствием большой внутренней работы по повышению результативности, максимально эффективному использованию финансовых ресурсов. Менеджмент приложит все усилия для дальнейшего улучшения показателей в интересах инвесторов", — прокомментировал результаты отчетности генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.