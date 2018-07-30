МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером по-прежнему растут более чем на 1%, инвесторы обеспокоены возможным сокращением предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.22 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03%, до 75,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,02%, до 70,08 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила 75 долларов за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в 70 долларов за баррель.

Поддержку рынку продолжают оказывать опасения насчет образования дефицита сырья на мировом рынке. Беспокойство вызвано восстановлением санкций США против Ирана, неуклонным сокращением производства сырья в Венесуэле, а также перебоями в добыче нефти в Ливии и Нигерии, пишет агентство Рейтер.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать сообщения прошлой недели, когда йеменские мятежники атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море в районе Баб-эль-Мандебского пролива. После этого Саудовская Аравия решила приостановить экспорт нефти через этот район "до тех пор, пока судоходство не станет безопасным".

"Продолжающаяся обеспокоенность по поводу отсутствия предложения из-за (приостановки экспорта нефти — ред.) через Баб-эль-Мандебский пролив, наряду с сокращением предложения в Венесуэле, не говоря уже о потенциальной потере иранских поставок, кажется, задают динамику на рынке", — приводит агентство мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).