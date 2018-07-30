МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Бумаги АФК "Система" в понедельник подорожали к закрытию торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 5,25% на сообщениях о досрочном погашении компанией кредита в 40 миллиардов рублей, взятого в ГПБ (финансирование организовано РФПИ) на выплату по мировому соглашению с "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" выросла на 5,25%, до 2,93 доллара.

Бумаги остальных российских компаний завершили торги в Лондоне разнонаправленно — стоимость GDR "Роснефти" увеличилась на 1,23%, до 6,43 доллара, "Лукойла" — на 0,71%, до 70,56 доллара, "Новатэка" — на 1,56%, до 156,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,56%, до 4,43 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,14%, до 26 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,55%, до 17,3 доллара, НЛМК — осталась на уровне закрытия торгов пятницы в 26 долларов, "Северстали" — поднялась на 0,75%, до 16,2 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,64%, до 1,57 доллара, Сбербанка — на 0,77%, до 13,83 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", осталась на уровне предыдущего закрытия в 20,8 доллара.

Расписки "Магнита" потеряли в цене 0,9% к закрытию, опустившись до 16,58 доллара, бумаги "Ленты" снизились в цене на 1,96%, до 5 долларов.