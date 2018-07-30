ВАШИНГТОН, 30 июл /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты на следующей неделе проведут переговоры с Японией о сотрудничестве в области атомной энергетики, заявил министр энергетики США Рик Перри.

"Мы обсуждаем сотрудничество с Японией в области атомной энергетики. И для этого, в том числе, мой заместитель Дэн Броуллетт отправится в Японию на следующей неделе. Он намерен принять участие в первом форуме США-Япония по атомной энергетике… Мы будем говорить о выводе из эксплуатации (атомных реакторов)… Но мы и будем говорить о том, что будет дальше – о малых модульных реакторах… Этот форум даст реальные возможности для бизнеса США там", — сказал он, выступая в Торговой палате США в понедельник.