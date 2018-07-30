МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Досрочное погашение кредита АФК "Система" перед Газпромбанком в рамках мирового соглашения с "Роснефтью" и "Башнефтью" является позитивным сигналом для рынка, считает старший кредитный аналитик "ИНГ Банк Евразия" Егор Федоров.

Ранее в понедельник РФПИ сообщил, что АФК "Система" досрочно погасила кредит на 40 миллиардов рублей, организованный РФПИ и предоставленный Газпромбанком в феврале 2018 года для исполнения обязательств по мировому соглашению в рамках спора с "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией. Средства объемом 15 миллиардов рублей на рефинансирование кредита Газпромбанка были предоставлены банком "ФК Открытие".

Как отмечала сама корпорация, используя этот кредит и собственные средства в размере 5 миллиардов рублей, АФК "Система" завершила погашение полученного ранее кредита в 40 миллиардов рублей. Получение кредита в "Открытии" также позволило вывести из-под залога акции "Детского мира", принадлежащие АФК. В первом квартале текущего года АФК уже рефинансировала 20 миллиардов рублей из 40 миллиардов рублей кредита ГПБ с использованием кредитной линии Сбербанка.

"Досрочное погашение долга АФК "Система" перед РФПИ и Газпромбанком, который был предоставлен компании для исполнения мирового соглашения с "Роснефтью" и другими истцами, является позитивной новостью для инвесторов и российского корпоративного сектора", — сказал Фёдоров РИА Новости.

По его мнению, этого удалось добиться, в том числе, благодаря участию РФПИ. "Исход уникален не только потому, что спор в итоге удалось разрешить, но и из-за участия РФПИ в качестве посредника в конфликте и финансового гаранта исполнения мирового соглашения", — добавил аналитик.

РФПИ получил полномочия от "Башнефти" способствовать в мирном урегулировании коммерческого спора по иску о взыскании убытков с АФК "Система" в конце ноября 2017 года. В декабре стороны при посредничестве фонда объявили о мировом соглашении, в феврале текущего года АФК "Система" привлекла финансирование, организованное РФПИ, для исполнения обязательств по мировому соглашению.