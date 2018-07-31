ЛОНДОН, 31 июл — ПРАЙМ. Строительство новых 9-11 терминалов в Евросоюзе под сжиженный природный газ (СПГ) из США может быть нецелесообразным из-за низкой нагрузки на имеющиеся терминалы, считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Тьерри Брос.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп 25 июля сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, если цены будут конкурентоспособными. Трамп в понедельник заявил, что США и ЕС обсуждают строительство 9-11 новых СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ за счет средств ЕС.

По мнению Броса, существующие в настоящее время 24 СПГ-терминала в Европе работают с загрузкой примерно на одну четверть своих мощностей, что пока позволяет принимать и увеличивать объем импортного топлива. Кроме этого, в ЕС существуют собственные планы по строительству новых СПГ-терминалов в Хорватии, Греции, на Кипре и в Ирландии.

"Спрос на газ в Европе продолжит рост, поскольку нам необходимо отойти от угля. Однако локальное производство газа быстро сокращается, поэтому ЕС будет импортировать все больше и больше газа", — заметил РИА Новости эксперт.

Вопрос целесообразности строительства новых терминалов для СПГ из США будет зависеть от цены на возведение объектов, скорее всего частными компаниями, а также от цены газа на выходе, отметил он.

Кроме этого, более дорогому по стоимости СПГ из США придется конкурировать с менее дорогим "голубым топливом", поступающим в Европу по трубопроводам из России, подчеркнул Брос.