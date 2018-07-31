МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК, входит в "Россети") на уровне "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ компании в иностранной валюте подтвержден на уровне "B". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте подтвержден на уровне "BB+".

Агентство отмечает, что рейтинг МОЭСК поддерживается почти монопольной позицией компании в области распределения электроэнергии в Москве и Московской области, а также высоким качеством основного актива в сравнении с российскими конкурентами.

К положительному рейтинговому действию может привести улучшение финансового профиля МОЭСК, а также более существенная поддержка со стороны государства. При значительном устойчивом ухудшении показателей кредитоспособности, а также в случае понижения суверенного рейтинга России, Fitch может понизить рейтинги компании.

МОЭСК — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Оказывает услуги передачи электроэнергии и технологического присоединения потребителей к электросетям на территории Москвы и Подмосковья.