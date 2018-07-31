МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,64%, до 6,6 доллара, "Лукойла" — на 1,73%, до 71,78 доллара, "Новатэка" — на 1,73%, до 159,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,13%, до 4,48 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,19%, до 25,95 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,03%, до 17,3 доллара, НЛМК — снизилась на 0,54%, до 25,86 доллара, "Северстали" — выросла на 0,74%, до 16,32 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли 0,57%, опустившись до 1,56 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,88%, до 14,09 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,88%, до 21,4 доллара.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 0,94%, до 16,42 доллара, "Ленты" — на 0,2%, до 4,99 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 3,48%, до 2,83 доллара.