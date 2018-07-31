МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером заметно снижаются на новостях о готовности президента США Дональда Трампа вести переговоры с иранским лидером Хасаном Роухани, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 22.08 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,72% — до 74,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2%, до 68,73 доллара за баррель.

Участники торгов реагируют на заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер во вторник сообщил, что не исключает в будущем встречи с главой Ирана Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от иранской стороны, а дополнительных условий не требуется. Вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари в ответ на это заявил, что не видит условий в настоящий момент для начала переговоров с США, вести их сейчас было бы позорно и оскорбительно.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

При этом практически не повлияли на котировки данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA) об уровне нефтедобычи в стране. По данным EIA, опубликованным во вторник, США в мае добывали 10,442 миллиона баррелей в сутки, уменьшив данный показатель на 0,3% по сравнению с апрелем.