ВАШИНГТОН, 31 июл /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Бюро по энергетике госдепартамента США пока не располагает комментариями по конкретным новым проектам терминалов СПГ в Евросоюзе, о которых в ходе пресс-конференции в понедельник заявлял президент США Дональд Трамп, но строительство такой инфраструктуры вписывается в стратегию США в Европе, заявил РИА Новости представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос.

"Как мы всегда говорили, мы будем продавать наш СПГ (сжиженный природный газ) на открытом рынке, и это, очевидно, включает и покупателей из ЕС… США постоянно призывают к всесторонней поддержке европейской энергетической безопасности, расширение возможностей для получения СПГ — один из важнейших элементов в этом вопросе", — сказал он.

Он добавил, что пока не располагает комментариями на тему всех обсуждаемых 9-11 терминалах в ЕС, но напомнил, что "мы публично поддерживали проект плавучего терминала на остров Крк, который был предложен в Хорватии, и мы приветствуем увеличение количества таких предложений".

Президент США Дональд Трамп в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Соединенные Штаты и ЕС обсуждают строительство 9-11 СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ.