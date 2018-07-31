МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Минфин США продлил срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках санкций до 23 октября с 5 августа, говорится в сообщении департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены. На завершение контрактов с "Русалом", En+, "Группой ГАЗ" и "Евросибэнерго" дается время до 23 октября.