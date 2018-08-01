МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Фортума" в первом полугодии 2018 года по РСБУ снизилась на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,677 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 13,7%, до 37,152 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 3,2% и составила 11,276 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 8,443 миллиарда рублей, снизившись на 11% в годовом выражении.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2018 года составили 68,537 миллиарда рублей против 65,123 миллиарда рублей на конец 2017 года, краткосрочные обязательства — 5,506 миллиарда рублей против 7,193 миллиарда рублей соответственно.

"Фортум" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортум" по электроэнергии на 1 июня 2018 года составляла 4913 МВт.