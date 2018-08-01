БАКУ, 1 авг — ПРАЙМ. Европейская комиссия выделит грант в размере 5 миллионов евро для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR).

"Выделено 5 044 394 евро, средства будут выделены из фонда ЕС CEF Energy (Connecting Europe Facility) на мониторинг и верификацию инженерных работ и модификацию при проектировании катодной защиты в рамках TANAP. Страны ЕС приняли решение выделить 48,4 миллиона евро на реализацию инфраструктурных проектов. В их числе — два газовых проекта, одним из которых является TANAP", — сообщили в пресс-службе.

TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью "Южного газового коридора", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" в Европу. Первоначальная пропускная способность TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года

В турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана — Ильхама Алиева, Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины — Петра Порошенко и Сербии — Александра Вучича 12 июня состоялась церемония открытия TANAP. А 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор". Таким образом, первый газ с "Шах-Дениза" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" — с расширенного для "Шах-Дениза-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.