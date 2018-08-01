МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в январе-июле увеличил добычу газа на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 288,9 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"За семь месяцев 2018 года добыча газа "Газпрома" составила 288,9 миллиардов кубических метров, превысив на 8,5% (на 22,6 миллиарда кубических метров) показатель за январь-июль прошлого года", — говорится в сообщении.

В том числе, в июле объем добычи вырос на 7,4% (на 2,5 миллиарда кубометров) — до 36 миллиардов. "Это максимальный для этого месяца уровень добычи за последние семь лет, с 2012 года", — отмечается в сообщении

В 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% — до 471 миллиарда кубометров. В 2018 году компания планирует добыть 476 миллиардов кубометров газа.