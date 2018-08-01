МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак переизбран председателем совета директоров "Транснефти", говорится в сообщении компании.

Новак занимает пост председателя совета директоров "Транснефти" с 2015 года.

В совет директоров компании входят девять человек. Помимо Новака, это бывший глава Минтранса России Максим Соколов, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кроме того, в состав совета входят председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров "Транснефти" Александр Корсик, председатель правления "Транснефти" Николай Токарев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

100% голосующих акций "Транснефти" находятся в федеральной собственности.