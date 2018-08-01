МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" выставила на продажу около 15% "Сафмар Финансовые инвестиции" путем ускоренного сбора заявок, говорится в сообщении компании.

Продающим акционером выступает АО "Даглис", являющееся одной из компаний группы "Сафмар". Компания намерена продать приблизительно до 16,7 миллиона обыкновенных акций "Сафмар Финансовые инвестиции", что соответствует до 15% уставного капитала компании.

"Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами…. В результате продажи "Сафмар Финансовые инвестиции" не получит денежных средств", — говорится в сообщении.

Организатором выступает "ВТБ Капитал". Цена продажи будет определена по итогам сбора заявок.

В настоящее время доля участия компаний группы "Сафмар" в капитале "Сафмар Финансовые инвестиции" составляет приблизительно 54,8% уставного капитала. В случае реализации в рамках продажи всех акций, доля участия компаний группы в уставном капитале компании будет составлять около 39,8%.

Инвестиционный портфель холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции" состоит из российских компании? и объединяет в себе лизинговые, страховые и пенсионные активы: 100% лизинговой компании "Европлан", 49% страховой компании "ВСК", 100% НПФ "Сафмар" и 99,9% НПФ "Доверие". Холдинг входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.