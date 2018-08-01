МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы снижения после публикации ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.07 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,68% — до 72,22 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,04%, до 67,39 доллара за баррель.

До объявления решения американского регулятора цены на нефть падали не столь активно: Brent — на 2,3%, WTI — на 1,5%.

По итогам прошедшего 31 июля — 1 августа заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.