МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Иран в течение 48 часов готовится начать масштабные военно-морские учения, чтобы продемонстрировать свои возможности по блокированию Ормузского пролива, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских военных.

В начале июля заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Коусари заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.

"Мы знаем о росте активности Ирана в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы ведем пристальное наблюдение и продолжим работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить свободу мореплавания и свободный поток товаров в международных водах", — заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Эрбан.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Позднее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября.