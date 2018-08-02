МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сотрудники МВД и ФСБ РФ задержали подозреваемых в хищении 2 миллиардов рублей у "крупной энергетической компании", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами города Москвы и ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении свыше 2 миллиардов рублей у крупной энергетической компании путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов", — сообщила она.

По ее словам, правоохранители провели 17 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Москвы, Красноярска, Челябинска и Ялты.

"По результатам проверки обращения руководителя компании… возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк.