МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В Канаду доставлена партия российского сжиженного газа, произведенного в рамках проекта "Ямал СПГ". "Новатэк" (оператор проекта) наращивает производство СПГ и расширяет географию поставок. Благодаря высокой эффективности, российская компания способна конкурировать с производителями СПГ из других стран в самых удаленных регионах – прежде всего на быстрорастущем рынке Китая.

РОССИЙСКИЙ ГАЗ СОГРЕЕТ КАНАДЦЕВ

На канадский терминал Canaport поступила первая партия российского СПГ, доставленная танкером GasLog Hong Kong. Владельцем груза является французский нефтегазовый гигант Total – партнер "Новатэка" в проекте "Ямал СПГ".

В Канаду партия российского СПГ поступила с терминала Gate в Нидерландах, куда ранее она была доставлена с Ямала танкером ледового класса Boris Vilkitsky. Сначала предполагалось, что груз будет направлен в США, но конечным пунктом назначения оказался терминал Canport. Канада впервые получила партию российского СПГ, хотя сама является экспортером природного газа.

Прошлой зимой из-за резкого похолодания на рынке США возник дефицит газа и резко повысились цены на энергоносители. Трейдеры перенаправили часть объемов из Европы на рынок Северной Америки, включая СПГ с Ямала.

Gate – один из терминалов в Европе, который используется в качестве распределительного центра для поставок продукции "Ямал СПГ" потребителям в удаленных регионах – прежде всего в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Канада стала еще одним рынком сбыта для "Новатэка" и его партнеров.

"Поставка этой партии СПГ свидетельствует, что долгосрочная стратегия нашей компании правильная. Мы способны поставлять доступные, безопасные и экологически чистые энергоносители по конкурентоспособным ценам на любые рынки в мире", — сказал финансовый директор "Новатэка" Марк Джетвей в связи с доставкой первой партии СПГ в Канаду.

Поставки СПГ с Ямала в Северную Америку доказывают эффективность проекта "Ямал СПГ" и повышают привлекательность других проектов "Новатэка".

НУЖЕН ИМ БЕРЕГ КИТАЙСКИЙ

Танкер ледокольного класса Christophe de Margerie доставил партию СПГ с Ямала в китайский порт Таньшань менее чем за 19 суток. В "Совкомфлоте" заявили, что прохождение восточной части Северного морского пути было осуществлено в рекордные сроки, что подтверждает экономическую целесообразность этого маршрута.

Ранее в рамках проекта "Ямал СПГ" "Новатэк" и его партнеры начали поставки в Китай – 19 июля в порт Цзянсу Жудун были доставлены сразу две партии СПГ.

Однако экспортировать СПГ по Северному морскому пути в АТР возможно только в летний период. Зимой, когда из-за ледовой обстановки по Северному морскому пути в восточном направлении не могут пройти даже танкеры ледового класса, СПГ направляется на терминалы в Западной Европе, где осуществляется перевалка на обычные танкеры, которые доставляют груз в удаленные регионы. Такая сложная логистика ухудшает экономические показатели.

Круглогодичный экспорт СПГ с Ямала станет возможным, когда будут построены сверхмощные ледоколы проекта "Лидер", способные осуществлять проводку танкеров вне зависимости от ледовой обстановки на Северном морском пути.

По данным Государственного управления энергетики КНР, потребность страны в природном газе в первом полугодии 2018 года выросла на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 133,85 млрд куб. м. Эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

По расчетам агентства Platts, в 2020 году потребность Китая в газе достигнет 360 млрд куб. м/г, а собственная добыча не превысит 247 млрд куб. м. Разница между потреблением и добычей будет покрываться за счет импорта – прежде всего СПГ. Platts оценивает спрос на СПГ со стороны Китая в 54 млн т в 2020 году.

В прошлом году Китай стал вторым крупнейшим импортером СПГ, опередив Южную Корею. В 2017 году впервые импорт СПГ превысил поставки трубопроводного газа и составил 38,1 млн т (54,6 млрд куб. м) – на 46% больше, чем годом ранее. В январе–июне этого года поставки СПГ выросли на 50,3% в годовом исчислении – до 23,81 млн т.

Пекин быстрыми темпами развивает инфраструктуру для приема, регазификации и транспортировки топлива потребителям. На начало 2018 года страна располагала 17 терминалами, которые способны принимать свыше 60 млн т СПГ в год.

Вчера CNOOC – третья крупнейшая нефтегазовая компания Китая – запустила 18-й терминал мощностью 4 млн т/г в Шеньжене. При этом CNOOC намерена разрешить сторонним поставщикам использовать свои терминалы, что значительно повысит степень их использования.

Ожидается, что в следующем году Китай станет крупнейшим импортером природного газа в мире. Сейчас основными поставщиками СПГ на китайский рынок являются Австралия и Катар, но в ближайшие годы "Новатэк" может потеснить производителей СПГ из этих стран на быстрорастущем и высокодоходном китайском рынке.

СДЕЛАНО В РОССИИ ИЛИ MADE IN USA

В этом месяце будет запущена в эксплуатацию вторая очередь завода "Ямал СПГ", мощность которого возрастет до 11 млн т/г. В начале 2019 года ожидается ввод в эксплуатацию третьей очереди завода на Ямале мощностью 5,5 млн т/г, а в конце того же года – дополнительной линии мощностью 1 млн т/г. Кроме того, в этом году начнет работу малотоннажный СПГ-завод в Высоцке, способный производить 600 тыс. т/г. К 2020 году подконтрольные "Новатэку" предприятия смогут выпускать 17,1 млн тонн СПГ в год – российская компания станет крупнейшим производителем СПГ в России и одним из лидеров по экспорту СПГ в мире.

Вторая и третья очереди "Ямал СПГ" будут введены в эксплуатацию досрочно, что позволит в 2018-2019 годах увеличить производство СПГ на 8 млн тонн сверх плана.

По словам главы "Новатэка" Леонида Михельсона, себестоимость добычи газа на Ямале в три раза ниже, чем цена на американском Henry Hub. В первом полугодии 2018 года средняя цена газа в Henry Hub составила $3,13/млн BTU (≈$112/тыс. куб. м). Таким образом, стоимость газа, добываемого на месторождениях, которые образуют ресурсную базу "Ямал СПГ", не превышает $38/тыс. куб. м. Только у "Газпрома" этот показатель может быть ниже. Кроме того, на заводе "Ямал СПГ" применяются технологии с учетом условий Крайнего Севера, которые позволяют снизить энергозатраты на сжижение газа, что значительно повышает эффективность производства.

Согласно планам "Новатэка", к 2030 году объем производства СПГ должен достичь 57 млн т/г. Однако руководство компании считает, что эти платы могут быть пересмотрены в сторону повышения. По словам Михельсона, в настоящее время ресурсная база "Новатэка" на Ямале и Гыдане позволяют обеспечить сырьем производство СПГ в объеме более 70 млн т/г.

Компания планирует реализацию амбициозного проекта – строительство завода "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн т/г на полуострове Гыдан. При этом, внешнее финансирование "Арктик СПГ-2" не превысит 30% от общей сметы проекта, что позволит свести к минимуму негативные последствия санкций со стороны США и их "союзников" на Западе.

Вашингтон охотно использует санкции с целью ослабить конкурентов американских компаний. "Новатэк" уже находится под секторальными санкциями, и вероятность их расширения против крупнейшего российского производителя СПГ возрастает.

К 2020 году Вашингтон намерен стать третьим крупнейшим поставщиком СПГ в мире и увеличить свою долю на рынке этого вида топлива до 20-25% с нынешних 8%. Американцы рассматривают Китай как основной рынок сбыта своего СПГ, и сильный конкурент из России им не нужен.