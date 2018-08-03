МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Самый популярный критерий выбора АЗС для россиян — качество топлива, при этом год от года растет значимость дополнительных услуг, следует из исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Опрос среди 500 владельцев автомобилей (75% мужчин и 25% женщин) проводился в мае в 21 регионе страны. В рамках исследования респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

"Основным критерием, по которому владельцы легковых автомобилей выбирают автозаправочные станции, является качество топлива. Об этом заявили 93% участников опроса", — говорится в материале.

При этом 91% опрошенных заявил, что предпочитают проверенные АЗС, 89% — те станции, где всегда есть необходимый бензин. На цену топлива при выборе АЗС обращают внимание 88% респондентов, еще 86% предпочтут станции со всегда исправным оборудованием. 85% отметили важность удобного въезда и выезда, 84% —удобное месторасположение. Еще 84% указали на необходимость хорошей репутации поставщика нефтепродуктов, 81% высоко оценили возможность оплаты картой, 77% — отсутствие перерывов в работе заправки, уточняется в сообщении.

Авторы исследования также отметили растущую год от года значимость дополнительных услуг, которые потребители могут получить на заправке. "К примеру, ранее в исследованиях даже не учитывались такие факторы, как продажа на АЗС сопутствующих товаров. Теперь же о важности этого критерия заявили 27% опрошенных. Еще 19% отметили, что обращают внимание на наличие кафе, 18% — на возможность купить продукты питания", — указывают аналитики "Ромира".

"Очевидно, что сети АЗС в борьбе за покупателя будут сосредоточивать усилия именно на сегменте сопутствующих товаров. Перед ними сейчас стоят две основных задачи. Первая – расширить линейку продуктов, которые можно купить на заправках, чтобы покупатель мог выбрать товары на любой вкус и кошелёк. Вторая – приучить потребителей покупать на АЗС не только бензин. С кофе, например, это уже удалось сделать", — приводятся в материале слова руководителя практики панельных исследований "Ромира" Инны Афанасенко.