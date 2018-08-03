ОРЕЛ, 3 авг — ПРАЙМ. Средний уровень изношенности объектов топливно-энергетического комплекса в Центральной России превышает несколько десятков лет, причем в сфере теплоснабжения степень составляет более 75%, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В округе (ЦФО) средний возраст оборудования в электроэнергетике составляет 34 года, более 30% — старше 45 лет, степень износа магистральных электросетей составляет 50%, распределительных сетей — 70%", — сообщил Патрушев, выступая в пятницу в Орле на совещании о вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

По его словам, следствием этого стали отказы и отключения передающих устройств электрогенерации, в прошлом и текущем году зафиксировано 400 аварийных ситуаций.

"Не лучше ситуация складывается и в сфере теплоснабжения, где в целом по округу уровень изношенности инфраструктурных объектов, включая сети, достиг 76%", — сообщил секретарь СБ.

Анализ ситуации, по словам Патрушева, на мировых энергетических рынках показывает, что Россия сталкивается со сложным комплексом вызовов, угроз и рисков энергетической безопасности.

"Введенные США и их союзниками финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний обозначили проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и иностранных технологий, оборудования, программного обеспечения. По ряду направлений эта зависимость создает серьезные проблемы. В первую очередь это касается нефтегазового сектора", — сказал глава Совбеза.

Поэтому важно проанализировать отраслевые планы импортозамещения, отметил Патрушев. Целесообразно дополнительно проработать механизмы и стимулы использования организациями ТЭК отечественного оборудования и комплектующих, в связи с этим проработать вопросы инвестиционных планов компаний. Также важно обеспечить конкурентоспособность отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения цифровых технологий, добавил он.

Также он сказал, что объекты ТЭК в Центральной России недостаточно защищены от террористов. "Результаты проведенных в прошлом году плановых проверок свидетельствуют о слабой реализации хозяйствующими субъектами обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК", — сказал Патрушев.

Так, Росгвардия выдала порядка 2 тысяч предписаний об устранении нарушений, а почти 30 тысяч нарушений выявлено Ростехнадзором, отметил глава Совбеза.