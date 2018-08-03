МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Болгария открыла в пятницу новую секцию своего газопровода в Турцию, который позволит ей продлить одну из нитей "Турецкого потока" до своей границы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Новая обводная секция длиной в 20 километров на юго-востоке Болгарии увеличит пропускную способность Трансбалканского трубопровода до 15,7 миллиарда кубометров газа в год с нынешних 14 миллиардов и поможет обеспечить стабильность поставок газа, пишет агентство.

"Мы построили трубопровод, который позволит создать обводные потоки, благодаря чему мы сможем получать газ из Турции, Азербайджана и России", — сказал Борисов.

В июне агентство сообщало, что Болгария объявила тендер на бронирование мощностей газопровода с Турцией, чтобы убедить Россию продлить вторую часть "Турецкого потока" до своей границы, а не до Греции. Однако теперь этот тендер приостановлен, так как одна из болгарских компаний обжалует его условия, отмечает Рейтер.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.