МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть после некоторого роста днем снижаются в пятницу вечером на опасениях введения Китаем импортных пошлин на газ и нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.44 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5%, до 73,08 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — уменьшалась на 0,99%, до 68,28 доллара за баррель.

Трейдеры отыгрывают сообщения о торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. В частности, из опубликованного ранее в пятницу на сайте минфина КНР перечня товаров из США, на которые планируется ввести пошлины, следует, что Китай готов ввести пошлину в размере 25% на импорт американского СПГ из США. Торговое ведомство Китая заявило, что такой механизм будет реализован, если Вашингтон будет действовать, не считаясь с мнением других, и осуществит на практике тарифные меры.

"Китай заявил о планах ввести пошлины на СПГ, повысив, таким образом, опасения по поводу того, что он может ввести пошлины и на нефть", — приводит агентство Рейтер мнение партнера компании Again Capital Management Джона Килдуффа (John Kilduff).

Кроме того, по данным источников Рейтера, китайская компания Unipec приостановила закупки сырой нефти из США из-за растущей напряженности в торговле между странами.

Инвесторы также обратили внимание на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 3 августа, общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на четыре штуки, или на 0,4% — до 1,044 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 90 штук, или на 9,4%. Количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на две, или на 0,23%, до 859 единиц, а газодобывающих — на три, или на 1,6%, до 183 штук.