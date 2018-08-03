МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Польская энергетическая компания PGNiG в январе-июле 2018 года увеличила импорт СПГ на 60% в годовом выражении, стремясь снизить зависимость от российского газа, пишет агентство Рейтер со ссылкой на пресс-релиз компании.

PGNiG также сообщила, что объем закупаемого у "Газпрома" газа за первые семь месяцев этого года вырос на 6%, но при этом российская доля в общем объеме импорта газа уменьшилась до 75% с 77% за аналогичный период прошлого года.

СПГ, купленный в Катаре, Норвегии и США, в январе-июле составлял 19% от общего объема импорта PGNiG против 13% за такой же период 2017 года, сообщает компания. В релизе также отмечается, что PGNiG к 2022 году готовится начать импорт газа, добытого на континентальном шельфе Норвегии.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году.

В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости в рамках контракта. По мнению польской стороны, цена газа в нем завышена и не соответствует состоянию рынка. В своем промежуточном решении арбитраж согласился с доводами "Газпрома" и полностью отказал польской нефтегазовой компании PGNIG в изменении цены поставок газа.