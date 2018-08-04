МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций были в числе пассажиров разбившегося в Красноярском крае вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба Роснефти.

По данным Роснефти, вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТейр" совершал рейс по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края). Ранее в МЧС заявляли, что Ми-8 летел из Ванкора в Тарко-Сале.

Вертолет потерпел крушение недалеко от точки взлета.

"По предварительной информации, пассажирский вертолет задел лопастями подвес второго вертолета (грузового), вылетевшего ранее. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций. По предварительной информации, все они погибли", — сообщает пресс-служба Роснефти.

На месте крушения работают две оперативные группы "РН-Ванкор". В компании организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших. "Руководство и весь коллектив компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших", — говорится также в сообщении.