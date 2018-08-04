МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае передадут в главное следственное управление СК России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В целях наиболее полного и всестороннего расследования уголовного дела председатель Следственного комитета поручил передать уголовное дело из Западно-Сибирского СУТ в главное следственное управление СК России", — сказала она.

Как сообщила Петренко, для работы на место происшествия направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики СК РФ. Для установления причин и условий произошедшей катастрофы создана следственно-оперативная группа. По словам Петренко, следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал авиакомпании и аэропорта отправления, а также возможных очевидцев произошедшего.

По предварительным данным, авария произошла в субботу около 10.00 по местному времени (06.00) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).