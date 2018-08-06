МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" начала реализацию программы buy back максимальным объемом до 2 миллиардов долларов, которая продлится до конца 2020 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "НК "Роснефть"… одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций ПАО "НК "Роснефть", в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 2 миллиардов долларов США. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

Вопрос о параметрах buy back выносился на рассмотрение совета директоров 4 августа, сообщала компания.

Отмечается, что максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 миллионов штук, точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.

В ближайшее время на основе решения совета директоров будет назначен независимый банк-агент, который в рамках программы будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании. В качестве банка-агента планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов.

Приобретенные "Роснефтью" в ходе buy back акции и ГДР будут находиться на балансе группы до конца программы, а позже могут быть полностью или частично погашены. "Приобретенные в ходе реализации программы акции и ГДР будут находиться на балансе группы "Роснефть". По итогам завершения программы совет директоров компании примет соответствующее решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение", — говорится в материале.

В начале мая "Роснефть" сообщила, что планирует провести программу buy back на 2 миллиарда долларов в 2018–2020 годах. Программу планировалось начать во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений, она должна будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Это делается с целью повышения доходности для акционеров в дополнение к утвержденной дивидендной политике выплаты не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.