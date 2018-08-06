МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,958 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка составила 47,913 миллиарда рублей, что на 7,2% больше в годовом выражении. Такая динамика обусловлена, в основном, ростом объема продаж электроэнергии на рынке на сутки вперед, увеличением доходов от реализации мощности по проектам, введенным в рамках договоров о предоставлении мощности, и ростом выручки от поставки теплоэнергии вследствие холодных климатических условий в первом квартале. Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 7,1%, до 13,209 миллиарда рублей.

Операционные расходы группы увеличились на 5,9%, составив 38,575 миллиарда рублей. Основным фактором роста затрат стало увеличение расходов на топливо по причине роста производства электроэнергии на ТЭЦ в первом квартале, поясняет компания. Операционная прибыль по итогам первого полугодия выросла на 13%, до 9,339 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2018 года составили 22,311 миллиарда рублей против 28,63 миллиарда на конец 2017 года, краткосрочные обязательства — 12,647 миллиарда рублей против 18,698 миллиарда рублей соответственно.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе РФ. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций — 6,95 ГВт, тепловая — 14,53 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры — "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).