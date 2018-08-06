МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. С 30 июля по 3 августа оптовые цены на моторное топливо в РФ продолжали снижаться, следует из данных агентства "Прайм".

Больше всего на прошлой неделе подешевел бензин 92 Класса 5. Оптовая цена на этот вид моторного топлива упала на 885 рублей за тонну, составив 49,561 тысячи рублей за тонну.

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 подешевели на 584 рубля – до 52,489 тысячи рублей за тонну.

Цена на дизельное топливо летнее Класс 5 снизилась за указанный период до 49,861 тысячи рублей за тонну – всего на 159 рублей меньше, чем неделей ранее.



