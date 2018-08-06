МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Совет директоров "Роснефти" одобрил начало реализации программы обратного выкупа собственных акций (buy back) объемом до двух миллиардов долларов. Она продлится до конца 2020 года. Учитывая текущие котировки, речь идет о пакете размером менее 3% капитализации компании, но почти о 30% акций, находящихся в свободном обращении.

Акции и депозитарные расписки (ГДР) в количестве не более 340 миллионов штук будут приобретаться на открытом рынке. Точное количество выкупаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок и рыночной конъюнктуры.

В ближайшее время на основе решения совета директоров будет назначен независимый банк-агент, который станет осуществлять операции от лица компании. "Роснефть" планирует привлечь для этого один из ведущих международных финансовых институтов.

Выкупленные акции и расписки останутся на балансе "Роснефти". Они могут быть полностью или частично погашены по окончании программы buy back. Решение об этом примет совет директоров.

Это будет первый обратный выкуп собственных акций в истории "Роснефти". Программа реализуется в рамках стратегии по повышению акционерной стоимости компании с целью увеличения доходности для акционеров и в дополнение к утвержденной дивидендной политике выплаты не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Утром 6 августа новость об одобрении советом директоров программы buy-back привела к росту цены на акции "Роснефти" почти на 3%.

ПОЗИТИВНЫЙ СИГНАЛ

Старший аналитик ИК "Атон" Александр Корнилов отметил, что "Роснефть" стала первой госкомпанией, которая проводит buy back своих акций. Это говорит о многом и резко отличает ее от остальных госкомпаний. Принятие решения об обратном выкупе своих бумаг — свидетельство того, что компания верит в их потенциал роста и находит свои акции недооцененными.

"Это – хороший сигнал для рынка", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил Корнилов, это сближает интересы компании с интересами миноритарных акционеров.

"Иными словами, когда менеджмент принимает ответственные и важные решения, он также думает о влиянии этих решений на котировки собственных бумаг. Компания становится соинвестором в свои собственные акции и заинтересована в росте капитализации, в росте акционерной стоимости", — пояснил он.

Дальнейшие вопросы, которые беспокоят рынок: что компания будет делать со своими акциями после выкупа. Понятно, что до этого еще два с половиной года, и инвесторы начнут волноваться об этом, когда сроки выкупа начнут истекать. Но, тем не менее, этот вопрос очень важен, поскольку речь идет примерно о трети акций "Роснефти", находящихся в свободном обращении, подчеркнул эксперт. Компания может погасить их или вернуть обратно на рынок, если найдет каких-либо покупателей. Может сделать это постепенно, чтобы не влиять на котировки. Ответа на этот вопрос "Роснефть" пока не дает.

"Это объяснимо тем, что до истечения программы еще очень много времени. У компании еще есть пространство для маневра в части принятия решения. Но это, безусловно, позитивное решение. И оно уже было позитивно воспринято рынком. Понятно, что это не новость, поскольку о программе выкупа компания заявляла еще 1 мая, но это – большой шаг вперед. Акции торгуются в плюсе, несмотря на то что российский рынок в это же время торгуется в минусе", — подытожил Корнилов.

"РОСНЕФТЬ" НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ НЕДООЦЕНЕННОЙ

Управляющий активами ГК "Финам" Алексей Чичикин уверен, что в любом случае buy back — указание на то, что компания на данный момент считает вложение в свои акции наиболее перспективным вариантом. При этом многое зависит от цены выкупа. Если выкуп будет отталкиваться непосредственно от текущих рыночных цен, то это будет позитивно сказываться на котировках акций компании. Что касается потенциала роста, то, исходя из текущих показателей котировок акций "Роснефти", она к недооцененным компаниям, все-таки не относится.

"Говорить о кратном росте, конечно, не приходится", — сказал эксперт.

С другой стороны, для тех, кто инвестирует в компании роста, подчеркнул Чичикин, решение об обратном выкупе акций может указать на более высокие котировки в перспективе.

Сегодняшнее движение акций "Роснефти" на рынке, по словам эксперта, было, по сути, продолжением того, что происходило в пятницу, когда началась коррекция. Поэтому пока говорить о сколько-нибудь заметном влиянии новости об обратном выкупе на котировки не приходится. Скорее всего, это скажется в более долгосрочной перспективе.

"Сегодня график вышел на сопротивление в районе 420 рублей, и преодолеть это сопротивление не смог. В техническом анализе это можно назвать консолидацией на уровне сопротивления. На сколько она опустилась 1 августа, на столько же сейчас поднялась на этих новостях. Как правило, даже новости о buy back не отыгрываются в одну торговую сессию. Это все рассчитано на более долгосрочную перспективу", — подытожил Чичикин.