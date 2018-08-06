МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. До недавнего времени западные эксперты были уверены, что торговая война между США и Китаем не затронет рынок энергоносителей. Американские компании наращивали поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на огромный китайский рынок. Однако развязанная Вашингтоном торговая война заставила Пекин пойти на крайние меры: китайская Sinopec – крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Азии – прекратила закупки американской нефти, а поставляемый американский СПГ был обложен пошлиной.

ВОЙНА — ПУТЬ К ВЕЛИЧИЮ АМЕРИКИ

В 2017 году дефицит баланса торговли США с Китаем вырос на 8,1% по сравнению с годом ранее и достиг рекордного значения – $375,2 млрд. При этом, совокупный дефицит торгового баланса США в прошлом году составил $568,4 млрд. Китай стал "основным экономическим противником" США в мире.

Став президентом Дональд Трамп пообещал возродить американскую промышленность и сделать Америку снова великой. Для достижения поставленной цели необходимо сократить, а лучше ликвидировать полностью, дисбаланс в торговле с зарубежными странами – прежде всего с Китаем.

Трамп встал на путь торговой войны, предложив ввести ввозные пошлины на товары тех стран, в торговле с которыми существует дисбаланс. 6 июля США ввели пошлины в размере 25% на 818 наименований китайских товаров на сумму $34 млрд. Ответ не заставил долго ждать – Пекин установил ввозные пошлины на товары из США на ту же сумму.

Сейчас администрация Трампа намерена обложить пошлинами китайскую продукцию на $200 млрд. Китай заявил о готовности ввести новые пошлины на американские товары в размере $60 млрд. Если торговая война между двумя странами приобретает такие масштабы, это ставит под угрозу развитие мировой экономики.

С целью сокращения торгового дефицита американцы планировали значительно увеличить поставки нефти и СПГ. В результате "сланцевой революции" в США значительно выросла добыча углеводородов, что позволило в конце 2015 года отменить закон о запрете экспорта нефти. Поставки за рубеж нефти, а затем природного газа начали стремительно расти.

В мае этого года экспорт нефти из США превысил 2 млн барр./сут. – в четыре раза больше по сравнению с концом 2015 года. Из этого объема 427 барр./сут. млн было поставлено в Китай, который стал крупнейшим импортером американской нефти.

США по-прежнему остаются нетто-импортером нефти. По последним данным EIA (Управления энергетической информации США), c 21 по 27 июля поставки нефти в страну превысили объем экспорта более чем на 5 млн барр./сут. Однако в страну ввозится в основном тяжелая высоковязкая нефть, а вывозится легкая и малосернистая. Основным поставщиком нефти является соседняя Канада, экономика которой зависит от экспорта в США.

КИТАЮ НУЖНА НЕФТЬ, НО НЕ АМЕРИКАНСКАЯ

До последнего времени западные эксперты были уверены, что торговая война не затронет рынок углеводородов, поскольку растущая китайская экономика все больше нуждается в энергоносителях.

В Китае после 2015 года началось падение добычи. Несмотря на повышение мировых цен в этом году, снижение продолжилось. По информации Национального статистического бюро КНР, в июне 2018 года в стране было добыто 15,85 млн тонн (3,86 млн барр./сут) – на 2,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На фоне падающей добычи импорт нефти в Китай в первом полугодии 2018 года достиг 9,1 млн барр./сут. – около 70% от всего объема потребления нефти в стране.

Растущая зависимость от импорта вынуждает китайские власти диверсифицировать источники поставок энергоносителей. Еще в мае Пекин "рекомендовал" государственным нефтеперерабатывающим предприятиям закупать больше нефти в США. Sinopec через свою дочернюю компанию Unipec планировал в июне закупить рекордный объем американской нефти – 16 млн барр. (533 тыс. барр./сут.) на сумму $1,1 млрд. Ряд китайских НПЗ даже запланировал модернизацию, чтобы перерабатывать американскую нефть.

Торговая война США и КНР: чего ждут и опасаются российские компании в Китае

Однако разгорающаяся торговая война внесла свои коррективы: Sinopec, владеющая только в Китае 39 НПЗ и нефтехимическими предприятиями, отказалась покупать американскую нефть. Нет сомнений, что другие китайские компании – как государственные, так и частные – совсем скоро последуют примеру Sinopec.

Отказавшись от американской нефти, Пекин намерен продолжить импорт углеводородов из Ирана, несмотря на угрозы США ввести санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Тегераном. Вопреки Вашингтону, поставки иранской нефти в Китай могут даже вырасти.

Иранские власти приняли решение позволить независимым компаниям самостоятельно экспортировать нефть. Для увеличения поставок в Китай иранцы могут использовать Шанхайскую международную энергетическую биржу (INE), где ведется торговля поставочными фьючерсными контрактами на нефть в юанях. Вашингтон при всем желании не способен помешать иранцам осуществлять сделки на INE, которая находится вне долларовой системы взаиморасчетов при совершении международных сделок.

ПЕКИН ОТГОРОДИЛСЯ ПОШЛИНАМИ ОТ АМЕРИКАНСКОГО СПГ

Комиссия по таможенным пошлинам государственного совета КНР приняла решение обложить ввозными пошлинами 5207 наименований американских товаров, включая СПГ, пошлина на который составит 25%.

В прошлом году Китай стал третьим крупнейшим импортером американского СПГ после Мексики и Южной Кореи. Американская Cheniere Energy открыла в Пекине постоянное представительство с целью заключения долгосрочных соглашений о поставках СПГ на китайский рынок. Cheniere Energy является владельцем крупнейшего в США СПГ-завода и экспортного терминала в Sabine Pass. Решение об открытии представительства было принято сразу после заключения соглашения о расширении сотрудничества в области торговли между США и Китаем.

Вопрос увеличения поставок американского СПГ обсуждался во время последнего визита Трампа в Китай в ноябре прошлого года. Китай, который проводит политику сокращения использования угля, выразил заинтересованность в импорте американского СПГ.

Вашингтон за счет увеличения поставок СПГ надеялся улучшить баланс торговли с Китаем. США быстро наращивают производство СПГ и намерены в 2020 году захватить 15-20% мирового рынка этого вида топлива.

Введение 25% пошлины на товары из США закроет огромный китайский рынок для американских компаний. США могут направить свой СПГ на другие рынки, но улучшить баланс торговли с Китаем уже не смогут.

Отказ от американского СПГ на руку Москве. В ближайшем будущем можно ожидать подписания соглашения о поставках в Китай российского газа с Сахалина, о чем говорил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время последнего собрания акционеров.

Кроме того, открываются дополнительные возможности для "Новатэка" и его партнеров, которые начали экспорт в Китай в рамках проекта "Ямал СПГ".