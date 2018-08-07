МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Бывший вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин сменил на посту президента группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, сообщает компания.

"Президентом АО "Новый Поток" назначен Андрей Зокин, который также вошел в совет директоров компании", — говорится в сообщении.

Дмитрий Мазуров, занимавший до этого пост президента группы, в свою очередь, займет должность председателя совета директоров "Нового потока". Предполагается, что он сосредоточится на стратегических вопросах и определении приоритетных направлений развития компании, а также реализации стратегических инвестиционных проектов. В сфере ответственности Зокина будут находиться операционное управление компанией и повышение эффективности работы действующих предприятий, входящих в группу "Новый поток".

В обновленный состав совета директоров АО "Новый поток", помимо Мазурова и Зокина, вошли старший вице-президент по коммерческой деятельности группы "Новый поток" Михаил Берещанский, старший вице-президент по обеспечению деятельности группы Юрий Навражный, член совета директоров АО Александр Горбачев.

"Новый поток" также сообщил об избрании акционерами нового совета директоров основного производственного предприятия группы — Антипинского НПЗ. В совет вошли Мазуров, Зокин, член совета директоров НПЗ Алексей Щуровский, старший управляющий директор, заместитель директора департамента крупнейших клиентов Сбербанка Алексей Гренков и соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николай Егоров. Председателем совета директоров стал Мазуров.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ (Тюмень). Установленная мощность НПЗ составляет 9 миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки в 98%. Совладельцами "Нового потока" являются Мазуров и компания "Арети" Игоря Макарова (им принадлежит по 50%).