МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Законопроект об ужесточении наказания за недолив бензина на АЗС в России подготовлен, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение — уже 3%, но не менее двух миллионов рублей.

Ранее в июле руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов говорил РИА Новости, что оборотные штрафы могут стать наказанием за недолив топлива на заправках, соответствующее предложение направлено в правительство.

"Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее двух миллионов рублей", — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Комсомольской правде".

Мантуров отметил, что ситуация с недоливом топлива меняется в лучшую сторону: в 2015 году было фиксировано примерно 20% таких нарушений, то по итогам прошлого года — уже 11,5%, а в первом полугодии 2018 года — 9,4 %.

Министр пояснил, что с 29 января этого года в России действует закон об оборотных штрафах, то есть за нарушения на АЗС штрафы берутся в зависимости от выручки, полученной от реализации топлива.

"Росстандарт проводит постоянные проверки. За первые пять месяцев действия закона оборотные штрафы за нарушение физико-химических характеристик топлива применялись в отношении 50 АЗС", — рассказал Мантуров. Он добавил, что общая сумма взысканий составила 28,5 миллиона рублей, а средний размер штрафа превышает полмиллиона рублей — это в 10 раз больше, чем в 2016 и 2017 годах.