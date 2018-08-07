МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 45,87 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка компании выросла на 22% и составила 257,7 миллиарда рублей. Как отмечает компания, увеличение выручки произошло благодаря позитивной ценовой динамике в большинстве продуктовых групп и продолжающемуся эффекту от ранее введенных в строй и расширенных мощностей.

Показатель EBITDA компании вырос на 18,7% и составил 89,2 миллиарда рублей благодаря росту данного показателя на 58% в сегменте газопереработки и инфраструктуры, компенсировавшему снижение.

Чистый долг "Сибура" в первом полугодии 2018 года вырос на 14,3%, до 301,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистый долг "Сибура" на 30 июня 2018 года вырос на 14,3% по сравнению с 31 декабря 2017 года и составил 301,7 миллиарда рублей. При этом рост общего долга был компенсирован снижением задолженности не связанной со строительством проекта "Запсибнефтехим", — говорится в сообщении.

Общая сумма долга на 30 июня увеличилась на 4,2%, до 325,5 миллиарда рублей по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Соотношение чистого долга к EBITDA в первом полугодии составило 1,7 против 1,6 в конце 2017 года.

Проект нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Инвестиции в "Запсибнефтехим" заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов.