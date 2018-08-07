МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Выбранный "Роснефтью" банк будет покупать ее акции и ГДР на открытом рынке по программе buy back при возникновении разрыва между фундаментальной и рыночной оценками стоимости компании, и это будет на руку ее акционерам, рассказал в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Павел Федоров.

"Роснефть" в понедельник сообщила о начале реализации с 4 августа до конца 2020 года программы buy back максимальным объемом до 2 миллиардов долларов. Максимальный объем приобретения акций и глобальных депозитарных расписок составит не более 340 миллионов штук. Выкуп будет производить выбранный независимый агент из числа ведущих мировых банков.

"Реализация программы имеет вероятностный характер, объем фактически выкупленных акций будет зависеть от внешней конъюнктуры и цены акций – там, где будет возникать разрыв, установленный советом директоров, между фундаментальной оценкой компании и ее рыночной оценкой, там независимый банк-агент будет выступать в качестве приобретателя акций на рынке и пользоваться этими возможностями", — сказал он.

Он заметил, что с помощью банка-агента "Роснефть" будет искать такой зазор между фундаментальной оценкой и рыночной стоимостью, который бы позволял реализовывать максимальную эффективность для акционеров компании.

"Примерные ориентиры для понимания: в текущих рыночных условиях, с учетом цены акции и внешних условий, сегодня приобретения бы не осуществлялись. В условиях, которые мы видели 10-11 апреля, безусловно, мы бы увидели работу внешнего банка-агента", — пояснил Федоров.

Во вторник акции "Роснефти" обновили исторический максимум на Московской бирже после публикации позитивного финансового отчета за первое полугодие 2018 года, доходив на торгах максимально до 432,45 рубля за акцию (по состоянию на 17.10 мск). При этом 9-11 апреля цена акций компании, напротив, демонстрировала один из самых низких уровней с начала года, опускавшись 9 апреля в течение дня до минимального значения в 281,65 рубля за акцию.