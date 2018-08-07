МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Американские производители бензина рапортуют о лучших квартальных показателях прибыли за последние годы. Это стало возможным благодаря наращиванию местной добычи нефти и узким местам в работе региональных трубопроводов, которые позволяют им дешево покупать сырую нефть, говорится в статье Dow Jones.

Нефтеперерабатывающие компании обычно страдают в случае повышения цен, поскольку водители начинают ограничивать свои поездки, что ведет к снижению спроса на бензин и дизель. Но рекордный объем добычи в США вкупе с недостаточной мощностью трубопроводов в Канаде и Западном Техасе стали причиной снижения стоимости нефти во многих регионах страны, даже несмотря на общий рост цен на нефть.

Это спровоцировало повышение маржи у многих независимых нефтеперерабатывающих фирм и позволило некоторым из них, включая Phillips 66 и Marathon Petroleum Corp., добиться во 2-м квартале самой высокой прибыли в их истории.

В минувшем квартале крупнейший независимый нефтепереработчик Phillips 66 получал в среднем 12,28 доллара на баррель переработанной нефти, хотя за аналогичный период прошлого года компания получала 8,44 доллара. Во 2-м квартале прибыль Phillips 66 взлетела на 143% в годовом выражении до 1,3 млрд долларов.

Marathon Petroleum заработала 15,40 доллара на баррель переработанной нефти по сравнению с 11,32 доллара годом ранее. Ее прибыль в минувшем квартале подскочила на 118% до 1,1 млрд долларов.

Обе компании воспользовались благоприятными экономическими условиями и работают с полной загрузкой мощностей.

Проблемы с дистрибьюцией, обусловленные быстрым наращиваем добычи, сыграли на руку нефтепереработчикам. Во 2-м квартале цена барреля ориентирного сорта нефти в США оказалась на 11 долларов ниже международных цен. По данным Dow Jones Market Data, это самая значительная разница за три года.

В связи с проблемами на региональных трубопроводах дисконт на нефть, продаваемую в Канаде и на западе Техаса, где располагается Пермский бассейн, был куда ощутимее.

Это стало подспорьем для продавцов переработанных продуктов, которые обычно оцениваются по ценам мирового рынка. Согласно Управлению энергетической информации, в мае США ежедневно экспортировали примерно 3,4 млн баррелей переработанных продуктов, включая бензин и дизель.

"Они находятся в выгодном положении, пока покупаются их сырьевые товары", – считает Сэнди Филден, директор Morningstar Inc. по аналитике в нефтяном секторе, который назвал бизнес переработки "доходным делом".

Американские нефтепереработчики – это пехота нефтегазовой отрасли. Они в основном управляют нефтеперерабатывающими предприятиями, созданными десятилетия назад. С начала сланцевого бума и до сих пор их акции опережаю другие сектора нефтегазового сектора.

Четыре крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятия в США – Phillips 66, Valero, Marathon Petroleum и Andeavor – отличаются самой высоким ростом акций среди нефтегазовых компаний из состава S&P 500. Такая ситуация наблюдается с апреля 2012 года, когда Phillips 66 была выделена в качестве независимой фирмы.

В начале сланцевого бума эти компании выиграли от введенного в США запрета на экспорт сырой нефти, что негативно сказалось на местных ценах и обеспечило этим компаниям конкурентное преимущество по сравнению с иностранными фирмами.

После того, как в 2015 году в США был снят запрет на экспорт, и это привело к уменьшению разницы в ценах местной и иностранных марок сырой нефти, были предположения, что удача отвернется от нефтепереработчиков. Восстановление цен на нефть после их обвала в 2014 году тоже казалось потенциальным препятствием.

Но узкие места в цепочке транспортировки нефти и наращивание объемов добычи продолжают обеспечивать переработчикам выгодные сделки. В ближайший год в силу того, что добыча в Канаде и Пермском бассейне продолжает зашкаливать и создавать проблемы для действующих трубопроводов, эти дисконты, скорее всего, увеличатся.

"В ближайшие кварталы ситуация повторится", – сказал аналитик Evercore ISI Дуг Терресон о результатах нефтепереработчиков.

Разумеется, замедление роста экономики может ослабить спрос на бензин и привести к снижению прибыли этих компаний. Еще одной угрозой, по мнению Филдена, является политические изменения в Мексике, где реформы в нефтегазовой сфере, предложенные недавно избранным президентом, могут спровоцировать снижение спроса на американский экспорт.

В более долгосрочной перспективе международная норма, касающаяся загрязнения воздуха и предписывающая сокращение выхлопов от океанических кораблей, вероятно, будет способствовать росту прибыли американских нефтеперерабатывающих предприятий, особенно тех, которые обладают более современными в технологическом плане производственными мощностями на побережье Мексиканского залива и на Среднем западе.

Это правило разработано Международной морской организацией и вступит в силу в 2020 году. Оно направлено на сокращение объема серы в судовом топливе. Сейчас большинство крупных судов работают на бункерном топливе с высоким содержанием серы. Оно производится из дизеля и бензина, оставшихся после процесса нефтепереработки.