МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, кроме "Газпром нефти", НЛМК и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,55% — до 6,67 доллара, "Лукойла" — на 1,43%, до 70,94 доллара, "Новатэка" — на 2,53%, до 158,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,62% — до 4,44 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,19%, до 25,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,8% — до 16,95 доллара, НЛМК — снизилась на 1,3%, до 25,05 доллара, "Северстали" — выросла на 0,12%, до 16,02 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,27% — до 1,51 доллара, Сбербанка — на 1,04%, до 13,1 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 2,74% — до 19,5 доллара.

Расписки "Магнита" выросли в цене на 1,52%, поднявшись до 16,75 доллара. Бумаги "Ленты" также подорожали — на 0,1%, до 5 долларов. Бумаги АФК "Система" увеличились в стоимости на 0,36% — до 2,77 доллара.