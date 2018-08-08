КИЕВ, 8 авг — ПРАЙМ. Суточный транзит газа через Украину в Европу снизился на 5%, до 252 миллионов кубометров, сообщил в среду агентству УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

"По состоянию на 7 августа суточный объем транзита по сравнению с 5 августа уменьшился на 5%, и по оперативной информации сегодня составляет 252 миллиона кубометров. На аналогичную дату прошлого года этот показатель составлял более 260 миллионов кубометров", — приводит агентство слова Билявского.