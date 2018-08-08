МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Повышение НДС в РФ повлияет на цены на бензин, как и на другие товары, но о дестабилизации ситуации речи не идет, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в РФ с 1 января 2019 года вырастет до 20% с нынешних 18%.

"Естественно, окажет свое влияние НДС (на цены на бензин — ред.), точно так же, как он окажет на все другие товары и продукцию", — сказал Голомолзин.

Он отметил, что на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая (НДС, акцизы, пошлины) — одна из значимых. "Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена", — заверил замглавы ФАС.

"В этом смысле сказать, что по причине изменения какого-либо из налогов ситуация будет дестабилизирована, в принципе невозможно", — подчеркнул он.