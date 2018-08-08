МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что причины роста цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке РФ носят преимущественно нерыночный характер и связаны с реализацией налогового маневра.

Документ предусматривает, что с начала 2019 года правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо. Такая мера позволит защитить потребителей от сильных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин, считают авторы законопроекта.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", разошлись во мнении относительно госрегулирования цен. Одни считают законопроект депутатов-коммунистов нерыночным и популистским — жесткие ограничения цен на топливо приведут к дефициту и появлению "черного рынка". По мнению других, цены можно регулировать рыночными способами, индексируя на уровне инфляции и гибко меняя акцизы.

ПРОТИВ

Устанавливать предельные розничные цены – это шаг назад, и он явно не идет в ногу с рыночной экономикой, считает главный редактор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Артем Рахманкулов. "Для меня это сомнительное решение, которое вряд ли примут", — говорит эксперт.

По его словам, рост цен на топливо носит рыночный характер, хотя и вызван налоговым маневром. "Поднять цены просто так невозможно, когда страна на самообеспечении нефтепродуктами и нет проблем с удовлетворением внутреннего спроса", — считает эксперт. Налоговый маневр привел к тому, что экспорт нефтепродуктов стал выгоден, что и вызвало проблемы с обеспечением топливом и спровоцировало рост оптовых и розничных цен. Однако, как считает эксперт, это нельзя назвать "нерыночным фактором".

Установление предельных розничных цен – "это возвращение в какие-то далекие времена, а у нас сейчас рыночное ценообразование", отметил он.

Рахманкулов привел в пример Казахстан, где госрегулирование цен на топливо постепенно отменяют.

"Даже Казахстан, где такая система работала и кабмин устанавливал максимальную цену топлива в рознице, постепенно отходит от этой практики. Сейчас у них остались ограничения только на отдельные виды топлива, хотя раньше были на все виды продуктов, реализуемые через АЗС", — напомнил Рахманкулов. По его словам, Казахстан только приходит к тому, что у нас уже работает, то есть к рыночному ценообразованию.

С ним согласен ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев. По его словам, депутаты не профессионалы, они дилетанты в этой области.

"Мы это уже проходили, и дефицит, и регулируемые государством низкие цены. Современное государство тоже лезет регулировать цены на бензин и дизтопливо, в результате чего возникают кризисы. Пока это частная инициатива, которая, к сожалению, исходит с самого верха. Например, наш вице-премьер Дмитрий Козак, который контролирует ТЭК, собирал руководителей главных нефтяных компаний, чтобы договориться с ними о фиксации цен на бензин. Но это абсолютно безнадежное дело, настолько безнадежное, как и предложение наших депутатов-коммунистов", — сказал Танкаев.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев считает, что если правительство установит предельную цену на бензин и будет жестко следить за соблюдением этого требования, то это ограничит рост цен. Однако в результате принятия подобного законодательного акта в стране появится дефицит бензина и, скорее всего, придется ввести лимиты на его продажу в "одни руки".

"В краткосрочном периоде дефицит может оказаться большим, если предельная цена бензина будет установлена на низком уровне, и особенно если мировая цена нефти возрастет. Тогда нефтяники резко увеличат поставки нефти за рубеж, а не на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. В этой ситуации пострадают те, кто хотел бы купить больше бензина, но не сможет этого сделать", — говорит Ермолаев.

По его словам, дефицит, как это обычно бывает, приведет к появлению развитого "черного рынка" бензина, где его цена будет гораздо выше той, которая была бы без введения предельной цены (поскольку продавцы на нем будут включать в цену надбавку за риск и коррупционную составляющую).

"Экономическая теория говорит нам о том, что более эффективно не вводить ограничение на рост цен, а напрямую субсидировать тех, кто страдает от роста цен", — говорит Ермолаев.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает законопроект депутатов "крайне популистским".

"Этот закон невозможно выполнять. Представим себе ситуацию, что правительство установило некую цену на топливо, которая невыгодна ни НПЗ, ни АЗС. Автозаправки начинают разоряться и закрываться, НПЗ перестают перерабатывать нефть, которая в чистом виде идет на экспорт. Попытки таким способом регулировать цену — это прямой путь к созданию дефицита на рынке", — отметил эксперт.

По его словам, вопрос не в том, что цены не надо регулировать в принципе, а в том – какими методами это делать. Танурков назвал предложение депутатов "абсолютно нерыночным, оторванным от экономики".

И ЗА

В случае свободного ценообразования стоимость бензина Аи-92 на АЗС в январе 2019 года вырастет с 40 рублей до 50,5 рубля за литр, предупреждают аналитики Vygon Consulting в исследовании "Цены на бензин: Back to USSR".

Почему нельзя перейти к полностью регулируемой модели и обеспечить комфорт для всех участников рынка, задаются вопросом аналитики, отметив, что стабильный уровень цен обеспечивается только давлением на нефтяные компании. В качестве примера эксперты приводят Саудовскую Аравию с жесткой системой регулирования цен на топливо и Китай, где действует гибридная система.

Аналитики Vygon Consulting предложили ввести госрегулирование розничных и оптовых цен на бензин. Розничную цену можно индексировать на уровне инфляции, оптовую — привязать к ней с помощью фиксированного дифференциала, который состоит из усредненных транспортных затрат, расходов на содержание АЗС и нормы сбытовой прибыли. Этот дифференциал составит около 6 рублей на литр. Таким образом, оптовую цену можно устанавливать по формуле "розница минус 6 рублей за литр".

"В акцизы на топливо встраивается компенсационный механизм, выравнивающий доходность поставок с НПЗ на внутренний рынок и экспорт. Одновременно предусматривается бюджетный механизм для обеспечения стабильных поступлений в дорожные фонды. При росте цен на нефть снижение доходов от акцизов будет компенсироваться за счет увеличения нефтегазовых доходов", — говорится в документе.

Такой подход позволит полностью контролировать розничные и оптовые цены без ущерба для отрасли и не потребует корректировок в случае каких-либо изменений в мировой конъюнктуре, — считают аналитики Vygon Consulting.