МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в среду продолжают падение после сообщения КНР о введении пошлин в отношении американских товаров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.51 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 3,11% — до 72,33 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,41%, до 66,8 доллара за баррель.

Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Об этом в среду заявило министерство коммерции КНР. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

"Торговое противостояние США и Китая будет усугубляться, а его влияние на цены на нефть будет расти по мере развития ситуации. Нефть и нефтепродукты, на которые будут введены дополнительные пошлины, станут мене конкурентоспособными на китайском рынке", — заявил агентству Рейтер старший аналитик Interfax Energy в Лондоне Абхишек Кумар (Abhishek Kumar).

Импорт нефти в Китае немного восстановился в июле после сокращения в мае и июне, но остался низким из-за снижения спроса со стороны небольших независимых НПЗ, отмечает агентство.

Дополнительное давление на котировки оказали данные по запасам от минэнерго США. Запасы нефти в стране за неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 407,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали большего сокращения — на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, — до 405,9 миллиона баррелей.