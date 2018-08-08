МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA в феврале погасила часть задолженности по поставкам нефтепродуктов перед китайской корпорацией PetroChina и смогла быстрее сокращать "нефтяную задолженность" перед "Роснефтью", сообщает агентство Блумберг.

"В феврале компания поставила (PetroChina — ред.) последнюю партию легких нефтепродуктов", — сказал агентству Блумберг источник, знакомый с ситуацией.

Агентство отмечает, что таким образом, благодаря прекращению с февраля поставок нефтепродуктов в адрес PetroChina, венесуэльская компания смогла увеличить поставки для "Роснефти", чтобы быстрее рассчитаться по выданным ею авансам.

При этом PDVSA по-прежнему должна поставить PetroChina "миллионы" баррелей нефти и мазута в качестве платежей по кредитам, уточнил собеседник агентства.

Венесуэла с конца 2017 года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам на 1 миллиард долларов — до 3,6 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня 2018 года, говорилось в презентации российской компании к отчету по МСФО за первое полугодие.

При этом в марте вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро говорил, что "Роснефть" выдала PDVSA 6,5 миллиарда долларов авансов на поставки нефти. Полное погашение этих авансов ожидается в конце 2020 года.