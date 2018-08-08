МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Бумаги Сбербанка в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) падением на 7,94%, расписки других российских компаний закрыли торговую сессию также преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Сбербанка опустилась на 7,94% — до 12,06 доллара.

Кроме того, стоимость расписок "Роснефти" по итогам торгов среды опустилась на 1,74% — до 6,55 доллара, "Лукойла" — на 2,26%, до 69,34 доллара, "Новатэка" — на 3,23%, до 153 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,86% — до 4,41 доллара, "Газпром нефти" — на 5,43%, до 24,4 доллара. Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,18%, до 16,75 доллара, НЛМК — на 2%, до 24,55 доллара, "Северстали" — на 1,81%, до 15,73 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшилась на 4,57% — до 1,44 доллара, TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", на 3,08%, до 18,9 доллара. Расписки "Магнита" опустились в стоимости на 1,64%, до 16,48 доллара, "Ленты" — остались на уровне прошлого закрытия в 5 долларов. Бумаги АФК "Система" снизились в цене на 4,84% — до 2,64 доллара.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье ранее в среду трактовала это именно как запрет на долларовые расчеты.