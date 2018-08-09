МЕХИКО, 9 авг /ПРАЙМ/. Компания Exxon Mobil ведет переговоры с нефтеперерабатывающими заводами за пределами США о заключении долгосрочных контрактов на поставку сланцевой американской нефти, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированных источников.

Корпорация в этом году начала обсуждение контрактов с рядом НПЗ об экспорте легкой нефти сланцевой формации Permian, пока переговоры находятся на начальном этапе.

В настоящее время долгосрочные (от 6 месяцев до нескольких лет) контракты на поставку нефти из США заключаются редко, поскольку долгосрочный запрет на экспорт этого вида топлива был снят всего три года назад, отмечает агентство. Большинство сделок осуществляется на краткосрочной основе.

В том числе, по данным источников, компания обсуждает возможность долгосрочных контрактов с НПЗ Азии.

Бассейн сланцевых углеводородов Permian в США привлекает как относительно небольших игроков, так и компании мирового масштаба. Так, в прошлом году ExxonMobil заявила, что намерена увеличивать добычу на месторождениях формации на 20% ежегодно, и к 2025 году в три раза увеличить добычу углеводородов в рамках бассейна Permian.