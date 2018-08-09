МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. "Новатэк" и его зарубежные партнеры, участвующие в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в поселке Сабетта в ЯНАО, в четверг, 9 августа, запустят вторую производственную линию этого предприятия.

Запуск состоится при участии главы и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и четвертая почти на 1 миллион.

Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года. Тогда же с проекта в присутствии президента РФ Владимира Путина была отгружена первая партия сжиженного газа, которая в конечном итоге была продана в США и выгружена в Бостоне. Всего же на конец второго квартала "Ямал СПГ" отгрузил уже 38 партий сжиженного газа на рынки АТР и Европы (более 2,8 миллиона тонн СПГ), а также 15 партий стабильного газового конденсата (более 250 тысяч тонн).

В целом общая готовность проекта "Ямал СПГ" по итогам второго квартала составила 94,3%, а третья очередь готова примерно на 83%, говорил в июле зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей. А чуть ранее Михельсон сообщал, что третья очередь завода будет запущена в декабре 2018 года или январе 2019 года.

Проект "Ямал СПГ" участники отрасли и эксперты неоднократно называли уникальным, поскольку он был реализован в экстремальных климатических условиях Ямала, на фоне санкций Запада против РФ и при этом в рамках намеченного изначально бюджета, а его запуск состоялся без задержек. Более того, ввод в эксплуатацию второй и третьей линии также идет с опережением, изначально их запуск был запланирован на конец 2018 года и конец 2019 года соответственно.