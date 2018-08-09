МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% "Стройгазконсалтинга" (СГК) и вышла из состава ее акционеров, сообщила РИА Новости управляющий директор по коммуникациям UCP Ирина Ланина.

"Мы вполне довольны нашей инвестицией. С момента нашего вхождения в капитал СГК компании удалось возобновить сотрудничество с крупнейшими заказчиками и улучшить собственное финансовое положение. Самое важное — сохранилась команда профессионалов, способных реализовать сложные инфраструктурные проекты. Уверены, что у СГК есть хороший задел на будущее, желаем компании новых достижений и успехов", — отметила она.

При этом она отказалась прокомментировать сумму сделки и покупателя.

СГК — крупнейший в РФ строительный холдинг, специализирующийся на обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений, строительстве компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метрополитена. Вторая половина СГК принадлежит Газпромбанку.

UCP — одна из крупнейших инвестиционных групп на российском фондовом рынке. Группа была создана в 2006 году Ильей Щербовичем и его партнерами в качестве платформы по управлению активами самих партнеров UCP и со-инвесторов. Инвестиционная деятельность группы сосредоточена на трех направлениях: ликвидные инструменты, прямые инвестиции и специальные ситуации. UCP инвестирует в широкий спектр отраслей, таких как производство потребительских товаров, розничная торговля, финансовые услуги и инфраструктура, ИТ, металлургия, производство высокотехнологичных материалов, машиностроение, добыча нефти и газа, нефтехимия.