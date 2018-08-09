МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Миллиардер Михаил Прохоров увеличил долю акций энергокомпании "Квадра" в своем косвенном распоряжении до 79,56% с 24,75%, с учетом отсутствия дивидендов по привилегированным акциям доля голосующих акций в его распоряжении составляет 82,69%, говорится в сообщении "Квадры".

Согласно сообщению, Прохоров увеличил свою долю в "Квадре" через шесть компаний: Onexim Group Limited, ООО "Группа Онэксим", ООО "Бизнесинформ", Onexim Holdings Limited, ООО "Интерконсенто", ООО "СК "Согласие".

Прохоров увеличил число косвенно принадлежащих ему акций "Квадры" с 491,89 миллиарда штук (24,75%) до 1,58 триллиона штук (79,56%). Дата изменений — 31 июля 2018 года.

В сообщении отмечается, что "общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных обыкновенных акций эмитента" из-за неначисления дивидендов по привилегированным акциям. В таких случаях привилегированные акции становятся голосующими. С учетом этого фактора доля голосующих акций "Квадры" в распоряжении Прохорова составляет 82,69%.

"Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента: 79,56%, доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 82,69%", — отмечается в сообщении "Квадры".

"Квадра" (ранее ТГК-4) является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний. Компания работает в 10 областях Центрального федерального округа. Основными видами деятельности "Квадры" является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Общая установленная электрическая мощность компании — 2862 МВт, тепловая — 13,457 тысячи Гкал/ч.