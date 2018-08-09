МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в четверг перешли к умеренному снижению на обеспокоенности инвесторов потенциальным влиянием взаимных пошлин США и Китая на рынок "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.47 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29%, до 72,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,15%, до 66,84 доллара за баррель.

"Торговля энергоресурсами между США и Китаем, которая могла стать одним из секторов, не затронутых конфронтацией между Пекином и Вашингтоном, оказалась втянутой во внешнеторговый конфликт. Увеличение Поднебесной импорта нефти и природного газа из Соединенных Штатов для снижения торгового дефицита, кажется, больше не стоит на повестке дня", — говорится в обзоре главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера.

В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.

Кроме того, котировки нефти испытывают давление из-за вышедшей в среду статистики запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 августа, снизились только на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 407,4 миллиона баррелей. Эксперты же ожидали снижения запасов на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 405,9 миллиона баррелей.